Томск, , 07:11 — REGNUM В Томской области, как и по всей России, стартовал осенний призыв. Как сообщили ИА REGNUM 2 октября в областной администрации, до 31 декабря 2019 года из региона на срочную службу в армию отправятся 850 человек.

По словам замгубернатора Томской области Игоря Толстоносова, это сложная, но выполнимая задача.

Всего с 1 октября в Томской области приступили к работе 22 призывных комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, из Омска в армию должны отправиться почти 1000 человек.

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