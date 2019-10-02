Курган, , 07:01 — REGNUM В Курганской области планируется увеличение рождаемости за счёт финансовой поддержки семей при рождении первого, третьего и последующего ребенка, многодетных семей и доступности экстракорпорального оплодотворения. Об этом говорилось на коллегии Минтруда по вопросам реализации национального проекта «Демография» в Приволжском и Уральском федеральных округах, сообщает пресс-служба главы Зауралья.

На 2019 год на эти цели из бюджета Курганской области выделено 1 280,8 млн рублей. К 1 августа израсходовано 824,9 млн рублей или 64,4% от запланированных средств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 1 августа 2019 года в Курганской области проживало 830,9 тыс. человек. Численность населения Зауралья за январь-июль 2019 года сократилась на 3 732 человека, в том числе за счёт естественной убыли — на 87,6%, миграционной убыли — на 12,4%. В регионе по сравнению с аналогичным периодом 2018 года отмечено уменьшение на 12,7% числа родившихся

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