Нижний Новгород, , 06:08 — REGNUM В Нижегородской области более трети населения приходится на граждан пожилого возраста. Всего на начало 2019 года в регионе проживало более 1,054 млн пенсионеров при численности населения свыше 3,214 млн человек. Нижегородстат обнародовал данные, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Из общей численности жителей на пожилых граждан приходится почти 33%, то есть каждый третий нижегородец — пенсионер. По данным органов статистики, относительно начала 2018 года количество пожилых граждан выросло на 0,4% или почти на 4 тыс. человек. За последние пять лет пенсионного возраста достигли порядка 21,3 тыс. нижегородцев.

Таким образом, за последние годы нагрузка на работающих нижегородцев выросла — на 1 тыс. трудоспособных жителей приходилось по 522 пенсионера, когда как ещё пять лет назад их было 464.

Пенсионеров по старости в регионе почти 87%, а сама средняя пенсия составляет 13 927,8 рубля, увеличившись относительно 2018 года на 0,5%. Для сравнения: прожиточный минимум пенсионера на четвёртый квартал 2018 года был 7666 рублей.

Нижегородстат отмечает, что из-за небольшого уровня пенсий многие граждане продолжают трудиться и после достижения пенсионного возраста. К началу 2019 года в Нижегородской области было 230,7 тысячи работающих пенсионеров — 21,9% от общей численности.

Напомним, 1 октября — международный день пожилых людей. По данным Минтруда России, в стране на 2019 год 7,3 млн работающих пенсионеров.