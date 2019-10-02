Москва, , 05:57 — REGNUM Обыски прошли в кабинете заместителя гендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова, пишет газета «Ведомости».

Об этом изданию сообщил источник в авиапромышленности. Обыски проводятся в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Александров 1 октября был задержан и допрошен следователями. Функционера «Аэрофлота» подозревают в махинациях с контрактами по юридическим услугам.

По версии следствия, Александров, пользуясь служебным положением, заключал контракты с юристами из сторонних организаций при наличии «нескольких десятков штатных юристов».

Своими действиями он нанёс, по версии следствия, ущерб в четверть миллиарда рублей. Процессуальный статус Александрова будет уточнён позднее.