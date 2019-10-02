Якутск, , 05:47 — REGNUM Всероссийский экономический диктант пройдёт 9 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Жители Якутии также намерены проверить свои знания в области экономики.

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«Акция пройдет на 1450 площадках в 85 регионах страны, а также в 10 зарубежных странах. Тема диктанта «Сильная экономика — процветающая Россия», — рассказал один из организаторов, президент Вольного экономического общества России Сергей Бодрунов.

Принять участие в тестах могут, помимо взрослых, также школьники и студенты.

Как сообщало ИА REGNUM, в российских городах готовят площадки для проведения экономического диктанта.