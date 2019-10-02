Кемерово, , 05:33 — REGNUM Кованное дерево, которое было сделано в память о погибших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» будет установлен на территории Знаменского собора в Кемерове, пишет «Сибдепо» со ссылкой на руководителя информационно-просветительского отдела Кемеровской епархии диакон Вячеслава Ланского.

Напомним, что ранее власти Кузбасса сообщили, что пятиметровое кованое дерево вишни, собранное в Ульяновске из ягодок, веток и листьев от кузнецов со всей России, установят на закрытой территории учебного центра МЧС в Новокузнецке. Жители региона создали петицию, в которой потребовали перенести этот памятник в «Парк ангелов».

По словам Ланского, кованая вишня встанет на территории Знаменского собора, справа от входа. Он отметил, что место для установки выбрали родственники погибших в пожаре, которые ранее посетили Знаменский собор. Памятник должен быть установлен до зимы.

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