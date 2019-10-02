Кемерово, , 04:50 — REGNUM Кузбасс отправил во Владивосток 300 кедров, которые будут высажены на территории Дальневосточного федерального университета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как отметили в администрации Кемеровской области, решение о закладке кедрового бора в честь 300-летия образования Кузбасса принято на ВЭФ-2019. Это обсуждалось на встрече губернатора Сергея Цивилёва с ректором Дальневосточного федерального университета Никитой Анисимовым. Тогда же было подписано соглашение между правительством региона и университетом по реализации проектов НОЦ «Кузбасс».

Накануне, 1 октября, из Анжеро-Судженска большегрузным автотранспортом была отправлена первая партия молодых кедров. Всего до 2021 года в кедровом бору Дальневосточного федерального университета будет высажено 900 деревьев. Следующая партия из 300 саженцев будет отправлена весной 2020 года.