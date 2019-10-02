Владивосток, , 03:59 — REGNUM Портал путешествий tutu.ru запустил пятый раунд голосования на самое весёлое название населённого пункта России. С 30 сентября по 5 октября можно проголосовать за поселения Дальнего Востока, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Конкурс «Российский населённый пункт с самым веселым названием» впервые прошёл в 2018 году. Тогда в нём приняли участие 30 населённых пунктов. В тройке лидеров оказались: Чуваки, Мошонки и Варварина Гайка. Победа досталась деревне Чуваки из Пермского края.

Всего конкурс состоит из 10 раундов, итоги подведут в конце ноября. В четырёх предыдущих этапах уже отобраны Мухоудеровка в Белгородской области, Хохотуй из Забайкалья, Свиногорье — Татария и Бухалово из Ярославской области.

Регионы Дальнего Востока представлены такими населёнными пунктами: Короли (Амурская область), Башмак (Еврейская АО), Камень-Рыболов (Приморье), Палево (Сахалинская область), Горячий Пляж (Сахалинская область), Графский берег (Якутия), Резиденция (Хабаровский край), Мыс Африка (Камчатский край), Верхний Парень (Магаданская область) и Угольные Копи (Чукотка).

Победитель получит от организаторов конкурса памятный кубок и знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Гарварде прошла церемония вручения наград «Шнобелевки» за самые несуразные научные исследования.