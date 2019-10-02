Владивосток, , 03:34 — REGNUM В администрации Владивостока решили ограничить движение фур по городу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Глава города Олег Гуменюк подписал распоряжение, согласно которому большегрузным автомобилям будет запрещён въезд в город в будние дни с 7:00 до 20:00, что, по мнению авторов инициативы, позволит разгрузить улицы города в часы-пик.

Ограничения начнут действовать после выставления соответствующих дорожных знаков и организации пунктов временного отстоя.

Как сообщало ИА REGNUM, кольцевую автодорогу во Владивостоке начнут строить в 2021 году, оценочная стоимость новой магистрали составит около 100 млрд рублей.