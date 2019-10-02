Казань, , 03:08 — REGNUM В ходе брифинга, посвящённого осеннему призыву, военный комиссар Татарии Сергей Погодин рассказал о количестве будущих призывников, родах войск, готовых их принять, и отметил, что по итогам весеннего призыва годность к службе составляла 77,5%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Призывная кампания продлится до 31 декабря. К этому времени планируется вызвать на призывные комиссии около 18 тысяч человек, но в войска отправят лишь 3,5 тысячи из них. Все остальные имеют отсрочку по разным основаниям или освобождение.

При этом 36% призывников отправятся в сухопутные войска, на военно-морской флот — 15%, в ракетные войска стратегического назначения — 13%. Пополнить планируется и воздушно-космические силы — 11% и войска нацгвардии.

Для отправки в войска призывники начнут прибывать на призывной пункт с 22 октября.

В ведомстве уточнили, что установленное задание на призыв планируется выполнить «за счёт граждан старших возрастов, ранее не призванных на военную службу по различным причинам». К примеру, за три месяца текущего года в войска будут отправлены более 360 призывников, имеющих разные военно-учётные специальности. Ещё 13 человек отправятся в научные роты.

Напомним, в целом по России планируется призвать в разные войска порядка 132 тысяч человек.