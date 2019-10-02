Хабаровск, , 03:15 — REGNUM В районе села Вятское стела, установленная в честь основателя КНДР Ким Ир Сена, оказалась завешана рекламными баннерами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Стела была установлена в 2016 году в честь основателя северокорейского государства, который в 40-е годы проходил военную подготовку в СССР в 88-й отдельной стрелковой бригаде, дислоцированной в этих местах. Так как официальная пропаганда КНДР отрицает этот факт, а также и то, что здесь родился Ким Чен Ир, официального открытия памятника до сих пор не произошло — процесс согласования по этому вопросу ещё не завершён, всё это время стела стоит запакованная защитными материалами.

Как сообщало ИА REGNUM, в КНДР показали документальный фильм о визите Ким Чен Ына в Россию, где он встречался с президентом России Владимиром Путиным и губернатором Приморья Олегом Кожемяко.