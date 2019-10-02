Омск, , 03:05 — REGNUM В Омской области проживают 57 человек старше 100 лет, среди них десять мужчин и 47 женщин. Трём старейшим жительницам региона в 2019 году исполнилось 105 лет, двое из них проживают в Омске, сообщили ИА REGNUM в областном отделении Пенсионного фонда РФ.

Старейшему омичу исполнилось 104 года.

Всего в Омской области проживают 596,28 тыс. получателей пенсий. В основном (84%) это пенсионеры по старости.

В регионе есть и редкие категории пенсионеров — летчики-испытатели (14 человек) и космонавт (один человек).

Средний размер страховой пенсии по старости в регионе составляет 14,08 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Омскстата, подавляющее большинство омских пенсионеров — женщины (70%).

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