Красноярск, , 03:00 — REGNUM Церковь не противится прогрессу, ее задача — спасти человека от собственных недостатков, в прямом смысле, от буквального самоуничтожения. Об этом митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон сказал 1 октября на заседании Общественного совета при Красноярской митрополии Русской Православной Церкви.

Участники заседания под председательством депутата Государственной Думы РФ от Красноярского края Виктора Зубарева («Единая Россия») обсудили риски развития цифровых технологий для духовной жизни человека и подготовку к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В обсуждении участвовали депутат Госдумы от Красноярского края Петр Пимашков («Единая Россия»), председатель Законодательного собрания края Дмитрий Свиридов, региональные депутаты, представители администрации края, учреждений культуры, патриотических и общественных организаций, СМИ.

В приветственном слове к собравшимся владыка Пантелеимон заявил, что цифровизация также является естественной частью развития человеческого прогресса, который не остановить — за этими технологиями придут новые. Как любое новое явление в науке, она несет в себе и положительные и отрицательные стороны, всё зависит от применения.

«И церковь не противится прогрессу, ее задача — спасти человека от собственных недостатков, обучая его нравственности и морали, и спасти его в прямом смысле, от буквального самоуничтожения. Поэтому любая технология требует правильного применения, ее можно и нужно «очеловечивать», чтобы она служила во благо людей», — подчеркнул позицию церкви владыка Пантелеимон.

Общественный совет принял решение о проведении просветительских мероприятий для различной аудитории, призванных уменьшить риски цифрового будущего.

Вторым решением совета было — разработать план совместных мероприятий, посвященных юбилею Победы.

Общественный совет при Красноярской митрополии был образован в 2016 году с целью поддержки усилий духовенства Красноярского края в реализации Социальной концепции РПЦ.