Санкт-Петербург, , 02:49 — REGNUM Видео большой радуги, которая появилась во время урагана «Мортимер» в Санкт-Петербурге, опубликовано на YouTube.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 октября в Санкт-Петербурге прошёл град. К вечеру в историческом центре города установилась ясная погода.

Читайте подробнее: На юге Петербурга выпал град, а в центре светит солнце

Между тем синоптики предупредили о приближении к Санкт-Петербургу урагана «Мортимер».

Читайте ранее в этом сюжете: Северо-Запад России накроет ослабевший до циклона ураган «Мортимер»