Санкт-Петербург, 2 октября 2019, 02:49 — REGNUM Видео большой радуги, которая появилась во время урагана «Мортимер» в Санкт-Петербурге, опубликовано на YouTube.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 октября в Санкт-Петербурге прошёл град. К вечеру в историческом центре города установилась ясная погода.
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Между тем синоптики предупредили о приближении к Санкт-Петербургу урагана «Мортимер».
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