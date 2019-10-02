Пекин, , 01:54 — REGNUM В Киеве прошло лазерное 3D-шоу по случаю 70-й годовщины со дня основания Китайской Народной Республики, сообщает 1 октября агентство Синьхуа.

Как отмечает издание, во время шоу зрителю предлагалось ознакомиться с основными достижениями Поднебесной в сфере экономики, общественной жизни, культуры, науки и техники за прошедшие годы. Мероприятие было организовано посольством Китая в Киеве как часть праздничных мероприятий, которые проводились в столице страны и в других ее районах.

Напомним, что 1 октября 2019 года исполнилось 70 лет со дня основания Китайской Народной Республики. В Китае торжества продлятся до 7 октября.