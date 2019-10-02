Чунцин, Китай, , 01:48 — REGNUM На реке Янцзы в Китае стартовал проект реновации водных путей, целью которого — обеспечить проходимость судов массой до 5000 тонн близ города центрального подчинения Чунцина на юго-западе страны круглогодично, сообщает 1 октября агентство Синьуа.

Тяжелые суда имеют ограниченный доступ к чунцинскому участку реки Янцзы в связи с ежегодным понижением уровня воды в сезон засухи. Общий объем инвестиций в проект реновации судоходной артерии длиной 123 км достигнет 1,3 млрд юаней ($180 млн), отметили в Чунцинской муниципальной комиссии развития и реформы.

По его завершению проекта, водная артерия сможет вмещать флот из навалочного судна массой до 5000 тонн, контейнеровоза вместительностью до 300 стандартных контейнеров, а также ролкера вместительностью до 600 автомобилей и четырех 3000-тонных барж.