Хух-Хото, Китай, , 01:40 — REGNUM Четырнадцатый ежегодный Алашаньский фестиваль героев FB-Life стартовал в пустыне Тэнгэр, расположенной в аймаке Алашань Внутренней Монголии на севере Китая, сообщает 1 октября агентство Синьхуа.

В общей сложности 50 мероприятий запланировано на время проведения пятидневного внедорожного автомобильного фестиваля, включая соревнование Team-3, гран-при вездеходов, эстафета Team-3 и музыкальный карнавал.

Внедорожный фестиваль пересекается с недельными каникулами в Китае по случаю 70-й годовщины со дня образования КНР, которые продлятся с 1 по 7 октября. Как ожидается, фестиваль не только привлечет множество энтузиастов гонок по бездорожью, но также и простых туристов, которые любят гонки.