Пекин, , 01:00 — REGNUM В Китае зафиксирован пик железнодорожных пассажирских перевозок во время празднования Дня образования КНР 1 октября, сообщает агентство Синьхуа.

Как отметили в компании China State Railway Group Co., Ltd., 1 октября было зафиксировано 17,5 млн пассажирских поездок. Компании пришлось дополнительно поставить 1160 поездов по всей стране для того, чтобы удовлетворить возросший спрос на поездки. Таким образом был поставлен абсолютный дневной рекорд в 10 297 поездов.

За день до начала праздничных торжеств, 30 сентября по всей стране услугами железнодорожного транспорта по всему Китаю воспользовались 13,78 млн пассажиров, что на 5,1% больше, чем в тот же день годом ранее. На неделю праздничных торжеств будут добавлено еще больше поездов.

Напомним, что 1 октября 2019 года Китай отметил 70-летие со дня образования КНР. Традиционно, с этого дня началась праздничная неделя, в которую граждане Китая нарастят свою активность в сфере поездок по стране.