Ханчжоу, Китай, , 00:53 — REGNUM Тайфун «Митаг» обрушился на провинцию Чжэцзян на востоке Китая в ночь на 2 октября, принеся с собой сильный ветер и проливные дожди, сообщает агентство Синьхуа.

Скорость ветра в эпицентре тайфуна достигает 108 км/ч, сообщили местные метеорологи. Тайфун стал уже восемнадцатым за год в Китае. Он настиг район Путо города Чжоушань около 20:30 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, более 18 тыс. рыбацких лодок были вынуждены вернуться в порты или добраться до безопасных мест. Десятки тысяч человек были эвакуированы, тайфуну присвоен «оранжевый» уровень погодной опасности.

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