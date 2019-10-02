Пекин, , 00:49 — REGNUM В общей сложности 18 741 рыбацкая лодка в провинции Чжэцзян на востоке Китая вернулись в порты или добрались до безопасного укрытия утром по местному времени 1 октября в преддверии прихода тайфуна «Митаг», сообщает агентство Синьхуа.

Провинциальная океанический центр мониторинга и прогнозирования выпустил красный уровень погодной опасности в связи с ураганом. Местные власти наложили запрет на вылов рыбы, а также усилили безопасность, предварительно эвакуировав десятки тысяч жителей прибрежных районов провинции.

Как сообщало ИА REGNUM, китайская национальная метеорологическая обсерватория объявила оранжевый уровень погодной опасности в связи с тайфуном «Митаг».

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