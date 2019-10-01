Нижний Новгород, , 23:28 — REGNUM В администрации Советского района Нижнего Новгорода с 1 октября начинаются занятия производственной гимнастикой. Об этом ИА REGNUM сообщили в районной администрации.

Александр Родченко. Утренняя зарядка

Так, в ежедневном режиме каждому сотруднику будет отводиться 5 минут в день для выполнения комплекса упражнений, который содержится в специально изданном по такому случаю буклете. Также для чиновников записан обучающий видеоролик.

По словам главы администрации Владимира Исаева, занятия в течение дня необходимы для укрепления общего здоровья, предупреждения утомления и способствуют повышению работоспособности. Он отметил, что инициативу поддержали абсолютно все сотрудники.

«Важно понимать, что производственная гимнастика — это не пережиток прошлого, а полезное занятие, которое должно стать привычкой для каждого из нас», — уверен Исаев.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудников большинства подразделений мэрии Воронежа обязали начинать свой день с производственной гимнастики — прямо на рабочем месте. Было это еще в 2015 году. Сначала сотрудники мэрии выполняли упражнения на свой выбор, однако в дальнейшем им выдали памятки с комплексом упражнений для людей сидячих профессий — их разработали в физкультурном диспансере.