Челябинск, , 21:05 — REGNUM Прокуратура Челябинской области открыла горячую линию по пуску тепла. На неё принимаются жалобы на отсутствие отопления в жилых многоквартирных домах и в объектах соцсферы, сообщает пресс-служба ведомства.

Батарея отопления Josh Wedin

Пожаловаться граждане могут с 10:00 до 18:00 по местному времени по телефону. Также жалобы можно направлять через сайт chelproc.ru. Кроме того, каждую неделю в прокуратуре проводятся тематические приёмы граждан по поводу соблюдения законодательства в сфере ЖКХ. Попасть на приём можно о записи.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон начался в Челябинской области 25 сентября. Подключить все дома планировалось до 1 октября, но сделать это не удалось.