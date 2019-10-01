Екатеринбург, , 21:07 — REGNUM В Екатеринбурге дизайнеры украсили три автобусные остановки в центре города. Об этом сообщается на странице центра Astroom в соцсети Instagram.

С помощью обоев и кресел были видоизменены три остановки: «Оперный театр» был оформлен в стиле барокко, «Главпочтамт» — в стиле конструктивизма, а «Площадь 1905 года» — в «русском стиле».

Возможно, авторы в дальнейшем «разукрасят» ещё две остановки, к которым пока не удалось подступиться. Для переделки остановок дизайнерам пришлось согласовать свои идеи с властями — и из-за требований безопасности не все инициативы удалось воплотить в жизнь.

Напомним, 16 августа 2019 года в Екатеринбурге установили три «умные» остановки. Их оснастили интерактивными панелями, доступом к интернету и USB-розетками.

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