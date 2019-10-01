Копейск, Челябинская область, , 20:57 — REGNUM В южноуральском Копейске детский сад №52 не получил отопления в срок. Причиной стала авария на изношенном участке теплотрассы, сообщает пресс-служба челябинской облпрокуратуры.

Утром 27 сентября температура в помещениях была всего +12 градусов. Выяснилось, что трубу прорвало и кипяток не попал в отопительную систему. Администрация учреждения попросила родителей забрать своих детей до устранения аварии.

К вечеру 27 сентября прорыв ликвидировали и в помещениях стало до +20 градусов. На 30 сентября температура достигала +24 градусов. Детсад работает в обычном режиме. В ближайшее время соответствующая ресурсоснабжающая организация заменит изношенный участок тепломагистрали.