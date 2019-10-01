Астрахань, , 20:31 — REGNUM В Астраханской области вынесен приговор по резонансному делу хозяйки частного детского сада и её супруга, которые связывали детей во время «тихого часа». Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.

Летом 2018 года в интернете была опубликована видеозапись, сделанная в астраханском частном детском саду. На ней дети лежали в кроватях, связанные пелёнками. Выяснилось, что детсад принадлежит местной жительнице, и сотрудника там было всего два — она и её муж. Иногда они нанимали няню. Обеспечить присмотр и уход за воспитанниками они не могли, поэтому днём просто связывали детей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении несовершеннолетних». Были опрошены более 50 человек, из которых 33 признали потерпевшими. Бизнесменов признали виновными и назначили по четыре года лишения свободы в колонии общего режима и штрафы по 100 тысяч рублей.