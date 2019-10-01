Екатеринбург, , 20:37 — REGNUM В Свердловской области по состоянию на 27 сентября провели 715 тысяч прививок против гриппа в этом сезоне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Прививка Цитата из м/ф «Про бегемота, который боялся прививок». реж Леонид Амальрик. 1966. СССР

Таким образом, охват по области составил лишь 17,1% жителей.

На этом фоне активно выделились медицинские работники (57 тысяч 900 человек, 81% от плана), работники образовательных учреждений (73 тысячи 800 человек, 62% от плана), дети 3−6 лет (94 тысячи, 50% от плана), и ряд других категорий граждан.

Напомним, в регионе закрыли три учебных учреждения из-за ОРВИ. Помимо этого, в 41 дошкольном учреждении области из-за карантина закрыли 57 групп, а в 23 школах — 33 класса.

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