Ярославль, , 20:27 — REGNUM Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» сообщает об временном отключении отопления части потребителей Красноперекопского района города Ярославля с 9:00 02 октября 2019 до 12:00 04 октября 2019 года в связи с проведением ремонтных работ на подающем трубопроводе магистрали тепловых сетей.

Как сообщает пресс-служба генерирующей компании, такие вынужденные меры предприняты по причине образовавшегося дефекта. Отключение отопления будет касаться некоторых объектов, расположенных на улицах 8 Марта, Закгейма, Красноперекопской, Бахвалова, Семашко и других улиц города, а также посёлка Ивняки.

Для устранения дефекта в течение обозначенного времени будут задействованы четыре ремонтные бригады и к обеду 4 октября отопление начнет возвращаться в дома ярославцев.

По словам директора Ярославских тепловых сетей ПАО «ТГК-2» Михаила Абабкова, проведение ремонтных работ запланировано с учетом погодных условий: до конца недели синоптики прогнозируют потепление до 17 градусов. В связи с отсутствием услуги по отоплению специалистами компании будет выполнен перерасчет за указанный период в квитанции за октябрь.

«ПАО «ТГК-2» сделает все возможное для оперативного решения данной проблемы и надеется на понимание потребителей», — сообщает пресс-служба ТГК-2.