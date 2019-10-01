Липецк, , 19:54 — REGNUM В Липецке за неделю с 23 по 29 сентября было выявлено 333 нарушения правил парковки. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Парковка Дарья Антонова © ИА REGNUM

224 нарушения были зафиксированы в автоматическом режиме, 109 выявили автоинспекторы при непосредственном несении службы. По каждому факту были вынесены постановления по делам об административных правонарушениях. На штрафные стоянки отправили 34 автомобиля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее глава региона Игорь Артамонов призвал городские службы усилить борьбу с автомобилистами, не соблюдающими правила парковки, и даже предложить ужесточить наказание для них.

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