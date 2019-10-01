Пермь, , 19:46 — REGNUM В Перми 1 октября осуждена охранница школы №127, в которой 15 января 2018 года двое подростков напали с ножами на учеников четвёртого класса и их педагога. Ей назначили два года ограничения свободы, сообщили журналистам в пресс-службе Мотовилихинского райсуда.

36-летняя женщина была признана виновной в выполняла работ, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение людям тяжкого вреда. Следователи предположили, что охранница пропустила подростков в школу и при этом не проверила их документы и находившиеся при них вещи. Она ограничилась лишь записью в журнале.

Примечательно, что многие из родителей учеников не посчитали её виновной. Тем не менее суд признал за ней вину и вынес обвинительный приговор. Теперь в течение двух лет ей запрещено менять место проживания.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января 2018 года двое подростков напали на учеников четвёртого класса и на их педагога. Несколько детей и учительница получили ножевые ранения. Всех их удалось спасти.

Подростки были осуждены к длительным срокам лишения свободы. Одному из них суд назначил 9 лет и 8 месяцев колонии, а второму — 7 лет.

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