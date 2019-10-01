Екатеринбург, , 19:45 — REGNUM Три образовательных учреждения закрыли в Свердловской области из-за карантина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

По состоянию на 27 сентября 2019 года в регионе закрыли две школы и один детский сад из-за вспышки ОРВИ.

Также в 41 дошкольном учреждении региона закрыли 57 групп по указанным причинам, а в 23 школах — 33 класса. Данные школы и детские сады продолжают работать.

Напомним, за неделю с 23 по 29 сентября 2019 года в Свердловской области зафиксировали 31 тысячу 300 случаев заболевания ОРВИ. Это оказалось на 7% меньше, чем за неделю до этого.

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