Киржач, Владимирская область, , 19:36 — REGNUM Во Владимирской области прокуратура обнаружила нарушения в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Киржачский районный историко-краеведческий и художественный музей». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В музее не соблюдаются условия хранения экспонатов. В учреждении не составляют ежемесячный график колебаний температуры и влажности, а расстановка некоторых музейных предметов в фондохранилище музея мешает нормальной циркуляции воздуха. Это может привести к физическому разрушению и порче ценных предметов.

Также у прокуратуры возникли претензии к сайту музея. Он не адаптирован для слабовидящих, а также на нём не размещена информация о деятельности музея и результатах независимой оценки качества оказания услуг, которую требует бюджетное законодательство. В музее нет ответственных за профилактику коррупционных правонарушений и не проводятся соответствующие мероприятия. В адрес руководителя музея прокуратура по итогам проверки внесла представление.