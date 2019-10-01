Москва, , 19:51 — REGNUM Эвакуация в рамках учебной тревоги прошла в здании Государственной Думы на Охотном ряду в Москве. Об этом 1 октября сообщила журналистам советник председателя Госдумы по СМИ Анастасия Кашеварова.

Эвакуация monicore

Людей по громкоговорителю попросили взять ценные документы и покинуть здание. Кашеварова при этом отметила, что сотрудники аппарата Госдумы и ее международного комитета оставались на своих рабочих местах.

Также все, находившиеся в здании были предупреждены об отключении лифтов. Всех попросили соблюдать спокойствие.

Уточняется, что такие учебные эвакуации проходят в здании Госдумы на постоянной основе в региональные недели.

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