Цхинвал, , 19:18 — REGNUM Министр юстиции Южной Осетии Залина Лалиева указала, что о голодовке в изоляторе исправительной колонии в Цхинвале начали писать пользователи соцсетей. Однако нет оснований заявлять о голодовке, пока ни один из заключенных письменно не уведомил администрацию учреждения об объявлении такого протеста. Об этом 1 октября сообщает информагентство «Рес».

Министр юстиции также напомнила о проведенной полтора года назад реформе в пенитенциарной системе республики, в результате чего условия содержания в исправительной колонии были максимально приближены к требованиям Уголовно-исполнительного кодекса РФ. «Если раньше нарушались права осужденных, то теперь камеры оборудованы по стандартам. Были улучшены условия содержания», — отметила Лалиева.

Сотрудник управления исполнения наказаний заявил, что своими протестами заключенные выражают недовольство соблюдению норм исполнительного кодекса на территории колонии.

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