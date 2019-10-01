Рига, , 18:43 — REGNUM Массовое отравление в латвийской Сигулде не привлекло бы внимание журналистов, если бы пятеро детей не попали в больницу, а трое из них не оказались бы в тяжелом состоянии. Из-за некачественной пищи в латвийских учебных заведениях дети отравляются часто, но поскольку в подобных случаях нет драматического развития событий с госпитализацией детей, то и общественного внимания такие массовые отравления не привлекают. Об этом в эфире латвийской радиостанции Baltkom заявил директор департамента продовольственного надзора латвийской продовольственно-ветеринарной службы Эрнест Завадскис.

«Весь интерес, по большому счету, из-за того, что маленькие дети попали в больницу, в том числе — в реанимацию. Случаев заболевания достаточно много», — сказал он, оговорившись, что не хотел бы кого-то обидеть своим заявлением. Слова Завадскиса цитирует латвийский портал Mixnews.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из отравившихся в сентябре детей, пять были помещены в больницы, состояние троих квалифицировалось, как тяжёлое. После начало проверок питания в детских садах обнаружено, что в некоторые пища поставлялась нелегально. Всего в Сигулде отравление диагностировали у 46 человек из которых 39 дети, а остальные — персонал детских садов.