Санкт-Петербург, , 18:38 — REGNUM Известный российский и советский актер Михаил Боярский был пойман при нарушении правил дорожного движения — он припарковал свой автомобиль прямо на пешеходном переходе Невского проспекта, да ещё и на встречной полосе движения. Об этом сегодня, 1 октября, сообщают петербургские СМИ.

Инцидент произошел на пересечении Невского проспекта с Большой Конюшенной улицей. Черный мерседес Боярского выехал с Большой Конюшенной и припарковался прямо на встречной полосе Невского проспекта, да ещё и на пешеходном переходе. Актер вышел из машины и проследовал по своим делам. Прохожие запечатлели этот момент на свои смартфоны.

Петербургские СМИ связались с Боярский, и он подтвердил, что попавший на фотографию автомобиль действительно принадлежит ему, однако далее он начал утверждать, что сегодня он на том месте не был.

Разговор с журналистом «Фонтанки» Боярский прервал довольно грубо.

Стоит отметить, что это далеко не первый раз, когда Боярский попадается на неправильной парковке. Так, на Невском проспекте машина актера уже стояла на тротуаре, преграждая обычным пешеходам путь.