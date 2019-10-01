Цхинвал, , 18:35 — REGNUM Продолжительность рабочего времени за ставку заработной платы педагогическим работникам Южной Осетии будет увеличена до восемнадцати часов. Соответствующий проект постановления 1 октября был утвержден во внеочередном заседании правительства, передает пресс-служба кабинета министров Южной Осетии.

Ранее продолжительность рабочего времени за ставку заработной платы педагогическим работникам Южной Осетии составляла пятнадцать часов, тогда как в Российской Федерации эта норма составляет восемнадцать часов.

Решение правительства принято в соответствии с соглашением между Россией и Южной Осетией о порядке и условиях софинансирования за счет средств РФ и повышения заработной платы государственных и муниципальных учреждений Южной Осетии от 5 декабря 2016 года.