Екатеринбург, , 18:28 — REGNUM В Свердловской области зарегистрировали 31 тысячу 300 случаев заболевания ОРВИ за неделю с 23 по 29 сентября 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

ОРВИ flockine

Показатели оказались ниже на 7%, нежели в неделю с 16 по 22 сентября 2019 года. Прирост заболеваемости случился в основном из-за двух категорий граждан — школьников и взрослых.

В Екатеринбурге за указанный срок зарегистрировали 14 тысяч 600 случаев заболевания ОРВИ. Это оказалось ниже показателей прошлой недели на 10%.

Случаев гриппа в области не зарегистрировано.

Напомним, в середине сентября 2019 года Средний Урал подвергся атаке ОРВИ. С 16 по 22 сентября 2019 года в регионе зафиксировали на 18% больше заболеваний, чем за неделю до этого.

Читайте ранее в этом сюжете: Средний Урал подвергся атаке ОРВИ