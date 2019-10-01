Магас, , 18:19 — REGNUM В Ингушетии начался осенний призыв на службу в армию. Из республики будут отправлены в войска 120 человек. Третья часть из них — 45 человек — уже получили специальность водителей категории «С», сообщили ИА REGNUM 1 октября в пресс-службе главы и правительства региона.

По словам военного комиссара Ингушетии Тимура Местоева, с задачей, поставленной Верховным комиссариатом РФ, регион справится. В республике уверены, что осенний призыв пройдет на высоком уровне.

В военкомате также напомнили, что в правила нынешнего призыва внесены изменения. В соответствии с поправками в закон «О воинской обязанности и военной службе» у новобранцев появилась возможность уйти в запас досрочно, если для этого возникли обстоятельства уже во время несения срочной службы. Таким обстоятельством является, в частности, рождение второго ребенка.

Еще одно изменение касается добровольного отказа от отсрочки от службы в армии для родных братьев или сыновей погибших на службе военных, студентов очной формы обучения, а также обладателей ученой степени.

Напомним, весной 2019 года из Ингушетии отправили на службу в армию 200 новобранцев. Осенью 2018 года под военные знамена встали 240 жителей региона.

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