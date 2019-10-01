Санкт-Петербург, , 18:21 — REGNUM В Петербурге открыты все затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) от наводнений и восстановлено судоходство в Финском заливе. Об этом сообщили вечером во вторник в пресс-службе КЗС.

Судопропускное сооружение на КЗС Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, затворы на дамбе были закрыты в ночь на 1 октября в связи с сильным ветром западных направлений, вызывающим нагонную волну и создающим угрозу наводнения в Петербурге.

К 17:00 мск угроза подъема уровня воды выше критических значений в дельте Невы миновала, а ветровой нагон ослабил свою силу. В связи с этим в период с 17:10 до 18:00 все затворы КЗС поочерёдно были переведены в штатное положение «открыто».

Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру было восстановлено в 17:45 мск.

Специалисты Дирекции КЗС остаются в режиме готовности, чтобы оперативно среагировать на возможный новый подъем воды.

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Напомним, наводнениями в Петербурге считаются подъёмы уровня воды более чем на 160 см выше ординара. Подъем воды до 210 см считается опасным наводнением, до 299 см — особо опасным, свыше 300 см — катастрофическим наводнением.

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