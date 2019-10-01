Архангельск, , 18:09 — REGNUM Корабль норвежской береговой охраны Senja сегодня прибыл в Архангельск. На борту судна — делегация главного оперативного командования вооруженных сил Норвегии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Визит зарубежных гостей был запланирован: ежегодно представители береговой охраны встречаются поочередно в России и в Норвегии. Архангельск принимает скандинавских моряков второй раз — впервые Senja была в этом северном порту в 2015 году.

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