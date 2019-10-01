Москва, , 18:03 — REGNUM В Министерстве здравоохранения Российской Федерации считают, что четверо онкологов из Научно-исследовательского института детской онкологии и гематологии Национального центра имени Блохина, которые выпустили видеообращение и потребовали смены руководства медицинского учреждения, грубо нарушили врачебную этику. Соответствующее заявление распространила сегодня, 1 октября, пресс-служба Минздрава РФ.

«Выступления четырех врачей НИИ детской онкологии и гематологии являются грубым нарушением врачебной этики и деонтологии», — сказано в заявлении Министерства здравоохранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколько детских врачей-онкологов из центра Блохина выпустили видеообращение, в котором заявили, что новое руководство центра осуществляет целенаправленную травлю сотрудников, несправедливо начисляет заработные платы и не заботится об улучшении условий содержания пациентов. Врачи потребовали сменить руководство центра, установить справедливую и прозрачную систему начисления заработной платы, а также провести аудит строительства нового корпуса медцентра, который не могут ввести в эксплуатацию уже 20 лет.

Сегодня в центр имени Блохина прибыла специальная комиссия Минздрава, которая будет разбираться в сложившейся ситуации.