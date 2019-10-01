Екатеринбург, , 18:05 — REGNUM Мэрия Екатеринбурга опубликовала тендер на подготовку эскизов и документации для благоустройства двух скверов. Информация опубликована на официальном портале госзакупок.

Исполнитель обязан подготовить эскизы и документы для двух примыкающих друг к другу скверов в районе пересечения ул. Волгоградской и ул. Амундсена. На участках нужно будет предусмотреть зоны отдыха, спортплощадки, территории для выгула собак, велопарковки, артобъекты и ещё ряд пунктов

Подрядчик может получить до 1,5 млн рублей за указанную работу. Подрядчика должны будут выбрать 11 октября 2019 года, а сами работы должны быть сданы до 10 декабря 2019 года.

Напомним, ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал установить чёткие границы для скверов города. По словам мэра, это нужно сделать, чтобы на территории сквера или вплотную к ней не могло начаться строительство.

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