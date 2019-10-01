Калуга, , 18:02 — REGNUM X Всероссийская выставка-форум «Вместе — ради детей! Национальные цели. Десятилетие детства» открылась 1 октября в Калужской области. В рамках мероприятия в калужском инновационном культурном центре состоялся показ работы проектного офиса «Результативные муниципальные социальные практики работы в интересах детей в трудной жизненной ситуации». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве министр труда и социальной защиты.

Проектными задачами на калужской встрече стали темы «От национальных идей — к национальным проектам. Национальный проект «Демография», «Сохранение и восстановление комфортной для воспитания ребенка семейной среды», «Межведомственное взаимодействие в вопросах подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни». Среди участников заседания — представители областных министерств, участвующих в реализации национального проекта «Демография» и делегации субъектов Российской Федерации.

Параллельно работа проектного офиса также шла в муниципалитетах области. Так, в Обнинске изучили создание социальной мультимодальной среды для семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, а также эффективность социально ориентированных практик работы с семьями с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. На встрече в Боровском районе речь шла об обеспечении доступности социальных услуг семьям с детьми через систему участковых служб, а в Дзержинском районе рассмотрели проблемы координацию эффективного межведомственного взаимодействия в целях решения вопросов профилактики социального сиротства.