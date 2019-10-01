Хельсинки, , 17:53 — REGNUM Полиция Финляндии арестовала учащегося, устроившего бойню в колледже Саво в Куопио, 1 октября передает агентство Reuters.

Студент, который также получил ранения в ходе атаки, был вооружен мечом и пистолетом. Причина нападения пока неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября вооруженный студент напал на преподавателя и учащихся колледжа в городе Куопио в Финляндии. Пострадали десять человек, один погиб.

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