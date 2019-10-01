Москва, , 17:32 — REGNUM В Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина в Москве 1 октября прибыла комиссия Министерства здравоохранения РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила председатель межрегионального профсоюза медицинских работников «Альянс врачей» Анастасия Васильева.

По её словам, комиссия Минздрава России прибыла выяснить обстоятельства увольнения сотрудников медицинского центра.

«Они поговорили с врачами, я так понимаю, скоро будут приняты меры. Сказали, что комиссия Минздрава будет работать. Выглядели понимающе-подавленными», — заявила Васильева.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября все сотрудники трансплантологии костного мозга центра Блохина в Москве подали заявления на увольнения. По словам руководителя «Альянса врачей», причиной стало «психологическое» давление на сотрудников со стороны нового руководства.

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