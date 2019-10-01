Афины , , 17:29 — REGNUM По итогам 2018 года население Греции еще больше сократилось, в стране зафиксировано смертей почти на 34 тысячи больше, чем рождений. Об этом сообщает греческая служба статистики ELSTAT.

В частности, согласно демографической статистике, составленной ELSTAT, число рождений в Греции в 2018 году составило 86 440 (44 525 мальчиков и 41 915 девочек), что на 2,4% меньше, чем в 2017 году, когда родилось 88 553 человека (45 686 мальчиков и 42 867 девочек).

При этом число смертей в 2018 году составило 120 297 (61 387 мужчин и 58 910 женщин), что на 3,4% меньше, чем в 2017 году (когда умерли 124 501 человек, из них 63 168 мужчин и 61 333 женщины).

Общее число браков составило 47 428 — это на 5,4% меньше, чем в 2017 году, когда было заключено 50 138 брачных союзов.