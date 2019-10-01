Чикаго, США, , 17:19 — REGNUM Некоторые поклонники Mortal Kombat 11 неожиданно для себя встретили в игре Терминатора. Видео с появлением этого персонажа во время одного из боёв опубликовал на своей странице в Twitter пользователь Michael Leri.

https://twitter.com/OrangeFlavored/status/1178820140923641856

В ролике показан момент, когда во время боя геймера (играющего за Джакса) с Ди`Ворой ему на помощь приходит T-800. Michael Leri отметил, что это произошло, когда он включил режим Share Play на PS4.

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Напомним, сегодня, 1 октября 2019 года студия NetherRealm выпустила официальный трейлер дополнения Mortal Kombat 11 Kombat Pack, в котором она показала такого персонажа, как Терминатор T-800.

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