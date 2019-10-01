Москва, , 17:22 — REGNUM Все сотрудники отдела трансплантологии костного мозга Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина в Москве подали заявления на увольнения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила председатель межрегионального профсоюза медицинских работников «Альянс врачей» Анастасия Васильева.

«Больше десяти заявлений на увольнение — это все сотрудники трансплантологии костного мозга. Вскоре намерены уволиться и медицинские сёстры. Часть людей из других отделений тоже увольняются», — рассказала Васильева.

Общественный деятель отметила, что причина массовых увольнений — в новом руководстве. Якобы оно оказывало на персонал психологическое воздействие, рассказала корреспонденту ИА REGNUM Васильева.

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