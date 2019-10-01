Екатеринбург, , 17:15 — REGNUM В Свердловской области резко возросло число жителей, заболевших пневмонией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

По информации ведомства, с 23 по 29 сентября 2019 года в регионе зафиксировали 863 случая с предварительным диагнозом. Это на 47% выше среднемноголетних данных, а также выше уровня 2018 года за аналогичный период. По сравнению с прошлой неделей рост составил 22%.

Максимальный уровень заболеваемости в ведомстве зарегистрировали у подростков 15−17 лет, хотя большую часть в возрастной структуре заболеваемости заняли взрослые (63% заболевших).

Напомним, в январе 2019 года вспышка пневмонии была зафиксирована в Красноярске. В городе только за одни сутки было госпитализированы 70 человек с диагнозом.

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