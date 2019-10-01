Брянск, , 17:17 — REGNUM Губернатор Брянской области Александр Богомаз на оперативном совещании 1 октября дал поручение до конца недели подать тепло во все многоквартирные дома, сообщает пресс-служба регионального правительства. Возмущение главы региона вызвали действия управляющих компаний, которые не спешат начинать отопительный сезон, при этом их никто не наказывает. Главный поставщик тепла ГУП «Брянскоммунэнерго» по просьбе жителей выезжает на места и осуществляет пуск некоторых жилых объектов, хотя это прямая обязанность УК.

Губернатор похвалил руководителя ГУП «Брянсккоммунэнерго» Александра Граборова — за четыре года его работы предприятие заменило более 200 километров теплосетей, от которых зависит теплоснабжение целых районов. Предприятие впервые в этом году платит налог на прибыль, на 69 убыточных котельных стало меньше.

«Я обращаюсь к сотрудникам прокуратуры: проверьте те управляющие компании, которые не платят за тепло, за энергоресурсы, а вся грязь в итоге выливается на власть! Мы одни из первых в ЦФО начали отопительный сезон, а дома стоят холодные! У нас более пяти тысяч домов, а не отапливается 60. И этот 1% — огромная ложка дёгтя в бочке меда! Чтобы к концу недели этого процента не было!» — распорядился Александр Богомаз.

Отопительный сезон в Брянске начался 23 сентября. По словам и. о. главы Брянской городской администрации Александра Макарова, в областном центре 11 управляющих компаний могут не получить паспорта готовности к отопительному сезону и, соответственно, лишиться лицензии. Этими предприятиями по запросу муниципального контроля уже занимается городская прокуратура.